Jaksa Sebut Nama yang Diperkaya Andi Narogong di Kasus e-KTP

Beberapa nama yang juga diuntungkan adalah Gamawan Fauzi berupa ruko di Grand Wijaya; Diah Anggraini US$ 500 ribu; Drajat Wisnu Setiawan US$ 400 ribu; Tri Sampurno US$ 20 ribu, Husni Fahmi US$ 20 ribu; Miriam Haryani US$ 1.200 ribu; Ade Komaruddin US$ 100 ribu, Setya Novanto US$ 7 juta dan jam tangan merek Richard Mile senilai US$ 135 ribu, dan pihak lainnya.