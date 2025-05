Kasus Kopi Maut: Jessica Ternyata Pernah Ancam Wanita Lain?

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melimpahkan Jessica Kumala Wongso beserta 37 barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tangerang, pada Jumat, 27 Mei 2016.



Berkas perkara tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin itu dinyatakan lengkap oleh jaksa pada Kamis, 26 Mei 2016, tepat dua hari sebelum masa penahanan Jessica berakhir.



Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono mengatakan 37 barang bukti yang dibawa merupakan bukti yang melengkapi pemberkasan penyidikan Jessica.

"Penyidik mengumpulkan alat-alat bukti, mulai dari keterangan ahli, surat-surat, kemudian bukti petunjuk. Semua dirangkai," kata Awi di Polda Metro Jaya, Jumat, 27 Mei 2016.



Dari 37 barang bukti itu, ternyata ada satu berkas print out percakapan Jessica yang mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya. Juga email dari Kristie Louise Carter epada [email protected] tentang email Jessica.



Menilik dari namanya, Kristie Louise Carter kemungkinan adalah seorang wanita. Sayangnya, tak dijelaskan secara detail mengapa Jessica sampai mengancam Carter.



Selain print out percakapan Jessica yang mengancam Carter itu, juga ada satu berkas laporan lengkap tentang Jessica yang dibuat oleh New South Wales Police Head Quarter 1 Charles St. Paramatta NSW. Jumlahnya ada 15 laporan . Lagi-lagi, sayangnya tak dijelaskan secara detail apa isi laporan dari Kepolisian New South Wales, Australia ini.



Awi kemarin turut memperlihatkan barang bukti Jessica. Dari 37 barang bukti itu hanya ada beberapa yang bisa diperlihatkan polisi, karena ukuran barang yang tidak begitu besar.



Selanjutnya, Awi menyebutkan satu per satu 37 barang bukti itu antara lain satu gelas berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee, botol minuman berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee, satu buah tas merk Charles and Keith, pakaian atas wanita warna coklat, dan beberapa potongan rambut



FRISKI RIANA



