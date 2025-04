Kasus Novel di Bengkulu, KPK Ajak Semua Pihak Bersikap Bijak

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta berbagai pihak bersikap bijaksana menyikapi kasus Novel Baswedan di Bengkulu. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet oleh Novel saat dia masih bertugas sebagai polisi di Bengkulu.



“Kalau bicara bijaknya hanya di kami (KPK) saja, sementara yang lain bicara law enforcement, bagaimana?” kata Saut di sela-sela rapat bersama Komisi Hukum DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 11 September 2017.



Saut meminta berbagai pihak mempertimbangkan aspek manfaat dari pengusutan kembali kasus Novel tersebut. Sebab, berbagai pertimbangan perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yang efisien dan efektif. “Marilah kita duduk sama-sama melihat untung-ruginya. Toh sudah lama dan banyak pertimbangannya,” ujarnya.



Sebelumnya, Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan pihaknya mempertimbangkan membuka kembali kasus penyidik senior KPK, Novel Baswedan, di Bengkulu. Prasetyo mengatakan pihaknya bakal mempertimbangkan desakan masyarakat dan dukungan dari lembaga DPR untuk membuka kembali kasus ini pasca-praperadilan yang memenangkan keluarga korban.



Prasetyo menjelaskan, kasus penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet telah terjadi pada 2004. Kejaksaan, kata dia, semula mempertimbangkan aspek kedaluwarsa kasus tersebut. "Saat ditangani ada pro dan kontra apakah sudah kedaluwarsa atau belum. Ada juga tuduhan politisasi dan kriminalisasi pelakunya. Kami tidak menghendaki adanya kegaduhan," ujarnya.



Menurut dia, pihaknya juga bakal mempertimbangkan aspek kebermanfaatan jika kejaksaan membuka kembali kasus ini. Ditambah lagi saat ini terdapat laporan terhadap Novel Baswedan atas kasus lain di kepolisian terkait dengan dugaan pencemaran nama baik Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. "Kalau ditinjau lagi, akan lebih elok kita menunggu perkara lain yang ditangani kepolisian," tutur Prasetyo.



ARKHELAUS W.