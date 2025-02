Kilas Balik Audit Petral yang Sebut Riza Chalid Dapat Bocoran Informasi Pertamina

TEMPO.CO , Jakarta - Dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 menyeret nama pengusaha minyak dan gas Muhammad Riza Chalid . Hal ini terjadi karena anak Riza, Muhammad Kerry Adrianto Riza, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan negara Rp 193,7 triliun tersebut.

Kemudian diketahui pihak luar yang menerima bocoran data itu adalah Global Energy Resources Pte Ltd dan Veritaoil Pte Ltd. Menurut Sudirman Said yang saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Global Energy merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Muhammad Riza Chalid, importir kakap minyak dan gas.