Kisah Papa Velove Vexia: Hampir Mati dan Martabatnya Hancur

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis akhirnya menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu sempat tertunda dua kali akibat kondisi kesehatan Kaligis.



Dalam sidang perdananya itu, Kaligis didampingi oleh belasan pengacara dari Asosiasi Advokat Indonesia. Kaligis ditemani pula oleh anak perempuannya sekaligus artis sinetron, Velove Vexia, yang datang bersama sejumlah keluarga dan koleganya. Akibatnya, ruangan sidang dipenuhi simpatisan Kaligis.



Sebelum dakwaan dibacakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Kaligis mengeluhkan kondisi kesehatannya kepada majelis hakim yang diketuai oleh Sumpeno. "Kemarin tensi darah saya sampai 212, hampir mati saya. Untung langsung ditangani sama dokter," ujar Kaligis di Pengadilan Tipikor, Senin, 31 Agustus 2015.







Kaligis sebelumnya telah dua kali meminta penundaan sidang. Pada Kamis, 20 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum dari KPK tidak kuasa menghadapkan Kaligis ke pengadilan lantaran ia mengaku sakit. Saat dijemput di rumah tahanan, Kaligis mengeluhkan hipertensi dan diebetes melitus yang menyergapnya.



Sidang diundur pada 27 Agustus. Dalam sidang itu ia hadir di pengadilan, namun mengaku belum siap mengikuti sidang dengan berbagai dalih. Kaligis mengeluh sakit dan ingin diperiksa terlebih dahulu oleh dokter pribadinya. Alasan lain, ia mengaku belum menunjuk penasihat hukum dan belum menerima surat dakwaan.



Pengacara berusia 73 tahun itu lantas kembali berkeluh kesah di depan hakim. Kaligis menolak dituduh menghalang-halangi proses persidangan. "Dimuat di koran, jaksa penuntut umum menyebut saya menghalang-halangi proses sidang. Sudahlah jangan memfitnah orang sedang sakit," ucap Kaligis.



Selanjutnya: KPK mendakwa Kaligis menyuap...







KPK mendakwa Otto Cornelis Kaligis telah menyuap tiga hakim dan satu panitera PTUN Medan. Suap diduga diberikan untuk memuluskan perkara pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang menetapkan klien anak buah Kaligis, yakni Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti, sebagai tersangka.



Kaligis bersama M. Yagary Bastara alias Gary, Gatot, dan Evy, memberi sejumlah uang kepada Tripeni Irianto Putro, selaku Ketua PTUN Medan total Sin$ 5.000 dan US$ 15 ribu; kepada Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku hakim PTUN Medan masing-masing total US$ 5.000; dan Syamsir Yusfan, panitera PTUN Medan sebesar US$ 2.000.



Duit suap diserahkan lima kali antara April-Juli 2015 di kantor PTUN Medan. "Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim," ujar tim jaksa KPK yang diketuai Yudi Kristiana dalam dakwaannya.







Usai mendengarkan dakwaan pada sidang Senin, 31 Agustus, Kaligis membacakan keberatan pribadinya yang terdiri dari 40 halaman. Di depan majelis hakim, ia mengklaim bahwa reputasinya hancur akibat menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, menurut dia, apa yang dituduhkan KPK belum tentu benar.



"Saya harus menutup kantor yang sudah saya bangun dari nol selama 49 tahun. Reputasi dan nama baik saya sebagai guru besar di beberapa universitas dan sebagai advokat juga hancur dan punah," kata Kaligis. Akibatnya, ujar Kaligis, 500 karyawannya harus kehilangan pekerjaan.



Firma hukumnya, OC Kaligis and Associates, mesti diserahkan ke advokat-advokat senior. Kliennya, baik di dalam maupun luar negeri, lari akibat konotasi buruk sebagai tersangka. "Semua ini karena KPK menjadikan saya sebagai target operasi," ujar pengacara kelahiran 19 Juni 1942 itu.



Ia berulang kali menyebutkan anak buahnya, M. Yagari Bhastara alias Gary, sebagai pelaku utama suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Musababnya, ia tidak menyuruh dan tidak mengetahui sama sekali keberangkatan Gary ke Medan saat operasi tangkap tangan terjadi. Bahkan, saat OTT terjadi, Kaligis sedang berada di Bali.



Selanjutnya: Kaligis pun berkukuh menolak...







Kaligis pun berkukuh menolak diperiksa sebagai saksi bagi Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti. Hal itu dia sampaikan saat ketua majelis hakim Sumpeno membacakan surat permohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Isinya meminta izin pengadilan agar Kaligis dapat diperiksa sebagai saksi bagi Gatot dan Evy pada 2 September mendatang.



"Apapun itu saya tidak akan beri keterangan sebagai saksi. Mereka klien saya. Saya ada sumpah jabatan sendiri," ujar Kaligis. Bahkan ia mengaku diancam bakal ditambahkan pasal sangkaan oleh penyidik bila tak kooperatif. "Silakan tambah 100 pasal lagi. Saya memiliki keyakinan hukum."



Majelis hakim mengatakan penolakan Kaligis disampaikan pada penyidik KPK saja. "Ini sikap dari majelis. Kalau anda keberatan, silakan sampaikan kepada penyidik," ujar Sumpeno. "Anda tetap dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 2 September 2015 dari pukul 10.00 WIB hingga selesai."







Velove Vexia sendiri tak berkomentar banyak terkait persidangan Kaligis, yang biasa dia panggil papa itu. Namun, sebelumnya Velove mengaku tidak bakal khawatir jika hukuman ayahnya diperberat lantaran enggan bekerja sama dalam pemeriksaan KPK. Velove mengatakan ayahnya berhak tidak bicara.



"KPK juga sudah bilang, kalau Papa saya punya hak untuk tak ngomong apa-apa atau menjadi saksi karena statusnya sudah tersangka," ucap Velove di gedung KPK, Kamis, 30 Juli 2015. Mengenakan baju tanpa lengan berwarna putih dan rok selutut warna hitam, Velove tiba di KPK sekitar pukul 09.30 WIB.



Ketika itu, Velove pernah menuturkan kondisi kesehatan ayahnya memang semakin memburuk. "Tensi Papa masih tinggi, ya. Terakhir aku besuk masih 160/90," ujar perempuan 25 tahun kelahiran Menado ini. Ia berharap kondisi Kaligis membaik agar bisa berfokus menyelesaikan masalah yang membelitnya.



INDIR MAULIDAR | MOYANG KASIH DEWIMERDEKA | BC



