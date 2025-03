Komisioner Kompolnas ke Lampung, Dalami Kasus Tewasnya 3 Polisi Saat Gerebek Judi Sabung Ayam

TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terbang ke Lampung hari ini untuk mendalami kasus tewasnya tiga polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung. Insiden tersebut terjadi pada Senin sore, 17 Maret 2025.

Sebelumnya, tiga polisi tewas saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Tiga polisi itu antara lain Kapolsek Nagara Batin Way Kanan AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto dan Briptu Anumerta M. Ghalib Surya Ganta. Penggerebekan dilakukan polisi Way Kanan dibantu oleh anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin. Dari foto-foto yang beredar, para korban mengalami luka di bagian kepala.