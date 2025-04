Korupsi Program Rumah DP Nol Rupiah, Staf PT TEP Akui Ada Transfer dari Perumda Sarana Jaya

Transaksi pembayaran tanah itu menjadi sorotan karena jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Perumda Sarana Jaya membayar harga tanah di Rorotan lebih tinggi dari harga wajar. Donald dan eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan dianggap bersekongkol saat menyepakati harga jual beli tanah Rp 3,2 juta per meter, padahal harga wajar tanah tersebut hanya Rp 2 juta per meter. Keduanya menyepakati harga jual untuk pembelian tanah seluas 11,7 hektare di Jalan Rorotan Marunda, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta utara.