TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengecek kondisi Ketua DPR Setya Novanto. Sebab, hari ini Setya, yang merupakan tersangka kasus e-KTP, tidak memenuhi panggilan penyidik KPK karena sakit.



"Tadi kami menerima surat yang mengatakan beliau sakit. Kalau sakit, akan kami cek dulu," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 September 2017.



Laode mengatakan tidak ada ketentuan batas waktu bagi seseorang yang berhalangan hadir dalam pemeriksaan karena sakit. Meski demikian, KPK tetap akan melayangkan surat pemanggilan ketiga kepada Setya untuk memenuhi pemeriksaan penyidik KPK.



Di tempat berbeda, pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, mengatakan pihaknya membuka opsi untuk meminta second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan penyakit yang diderita Setya. Second opinion merupakan upaya untuk mendapatkan diagnosis lain dari dokter yang berbeda mengenai suatu penyakit.



"Perlu diingat juga bahwa KPK memiliki perjanjian MOU (nota kesepahaman) dengan IDI sehingga kami juga akan cek second opinion atas keterangan sakit dari Setya," ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin.



Hari ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus mendatangi KPK dan menyerahkan surat keterangan sakit Setya. Dia menyampaikan Ketua Umum Partai Golkar itu sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan, karena gula darahnya naik setelah berolahraga, kemarin.



Yuyuk menuturkan, selain meminta keterangan IDI, KPK bisa mengecek langsung kondisi Setya Novanto di RS Siloam. "Penyidik akan melakukan langkah yang sah secara hukum, termasuk pengecekan," ucapnya.



