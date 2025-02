KPK Akan Periksa Japto Soerjosoemarno dan Ahmad Ali, Konfirmasi Barang Bukti yang Disita

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ahmad Ali dan Japto pada Selasa, 4 Februari 2025. Adapun rumah Ahmad Ali yang digeledah KPK berlokasi di Perumaham Taman Kebon Jeruk Intercon, Jl. Taman Kebon Jeruk Utama Blok H2 No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Geledah dilakukan pada pukul 10.00–16.00 WIB. Sedangkan pada pukul 17.00–23.00 WIB,.rumah pribadi Japto yang digeledah KPK berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Selain Japto Soerjosoemarno dan Ahmad Ali, kasus TPPU Rita Widyasari ini juga sempat menyeret Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur Said Amin. KPK sempat menggeledah rumah Said dan menyita sejumlah kendaraan. Penyidik juga telah memeriksa Said pada Juni 2024.