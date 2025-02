KPK Jadwalkan Pemeriksaan Eks Menteri BUMN Rini Soemarno dalam Kasus Dugaan Korupsi PGN

material-symbols:fullscreen Perbesar

Menteri BUMN Rini Soemarno menyapa masyarakat dan pegawai BUMN saat Festival Link Acara di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad, 7 April 2019. Festival ini bertujuan mendorong sinergi antar BUMN dalam semangat "one nation, one vision, one family for exellence". ANTARA/Zabur Karuru