KPK Panggil 10 Saksi Dalami Korupsi Pencairan Kredit Usaha PT BPR Bank Jepara Artha

KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri sejak 26 September 2024 hingga enam bulan ke depan. Inisial kelima orang yang dimaksud, yakni JH, IN, AN, AS, dan MIA. Larangan bepergian itu, kata Tessa, dilakukan guna memudahkan tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan.