KPK: Peninjauan UNCAC Momentum Penguatan Pemberantasan Korupsi

TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah peninjauan implementasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) putaran kedua. Dua negara peninjau untuk Indonesia adalah yaman dan Ghana yang terpilih dengan cara diundi. Indonesia menjadi menjadi salah satu negara pihak pada UNCAC di antara 182 negara lainnya. Dengan meratifikasi UNCAC, maka Indonesia berkewajiban mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC. Untuk memastikan implementasi UNCAC di negara pihak, maka dilakukan peninjauan dalam dua putaran yang masing-masing berdurasi lima tahun. "Peninjauan ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban." Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikannya saat pembukaan peninjauan itu di Hotel Four Points, Senin, 9 Oktober 2017 yang tercantum dalam rilis KPK.

Director (Anti Corruption) Commission of Human Rights and Administrative Justice Ghana, Charles Adombire Ayamdoo menyatakan bahwa peninjauan ini bukan untuk mencari kesalahan negara yang ditinjau. "Ini mekanisme bertukar informasi." Juga untuk berdiskusi tentang pengalaman dan hambatan yang dihadapi masih-masing negara.



Crime Prevention and Criminal Justice Officer dari United Nations Office on Drugs and Crime Tanja Santucci mengatakan peninjauan oleh negara lain akan membantu implementasi dengan pengembangan pengetahuan Indonesia yang selama ini berpartisipasi sangat aktif. "Cakupan UNCAC sangat luas, seingga sangat penting negara-negara yang meratifikasi berdiskusi tentang masalah dan hambatan."