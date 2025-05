KPK Periksa 1 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Legal Corporate PT Nutech Integrasi Euis Aprilia Nurrachman (EAN). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyidik memeriksa EAN sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai dengan tahun 2023," kata dia dalam keterangan tertulis pada Jumat, 2 Mei 2025.

Tessa mengatakan bahwa pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

KPK menyidik perkara korupsi digitalisasi SPBU Pertamina ini sejak Januari lalu. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun tersangka yang mereka umumkan ke publik.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini. Mereka diantaranya Koordinator Pengawasan BBM pada BPH Migas Agustinus Yanuar Mahendratama; Head of Outbound Purcashing PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) periode 2018-2020 Aily Sutedja; VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina Anton Triend; VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga Aribawa; Direktur PT Dabir Delisha Indonesia periode 2018-2020 Asrul Sani; Direktur Sales and Marketing PT Pins Indonesia periode 2016-2019 Benny Antoro; serta Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama Charles Setiawan.