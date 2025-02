Kriminal

KPK Sita Uang Rp 11,7 Miliar dari Tersangka Korupsi Pencairan Kredit Fiktif Bank Jepara Artha

KPK telah menerbitkan SK larangan bepergian ke luar negeri terhadap lima orang, yaitu JH, IN, AN, AS dan MIA dalam penyidikan kasus ini.

25 Februari 2025 | 19.56 WIB