Kronologi Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi hingga Kondisi Korban dan Kendaraan

Kendaraan yang terdampak meliputi:

a. Kendaraan Truk Tronton No. Pol B-9235-PYW

b. Kendaraan Toyota Putih No. Pol XXXX (terbakar)

c. Kendaraan Daihatsu Sigra No. Pol XXXX (terbakar)

d. Kendaraan Toyota Avanza No. Pol XXXX (terbakar)

e. Kendaraan Toyota Innova Reborn No. Pol B-2612-TRX

f. Kendaraan Honda Jazz No. Pol F-1143-AK

g. Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol B-1381-BFY