Man City Hadapi Chelsea, Kompany dan Toure Akan Didepak?

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir kompetisi Liga Primer Inggris, kegaduhan mewarnai markas Manchester City di Etihad Stadium. Sejumlah pemain disebut-sebut bakal dipecat pada akhir musim.



Vincent Kompany dan Yaya Toure adalah dua pemain yang santer diisukan akan hengkang. Sebab, keduanya tak diinginkan Josep Guardiola, pelatih Manchester City, musim depan. "Vincent Kompany tidak akan menjadi bagian dari rencana Guardiola musim depan," begitu tulis Manchester Evening News, Jumat. "Guardiola lebih tertarik merekrut John Stones dari Everton."



Manchester City resmi menunjuk Guardiola sebagai pelatih utamanya pada awal Februari lalu. Namun Pep, begitu Guardiola disapa, baru akan melatih musim depan. Sebab, saat ini ia masih melatih Bayern Muenchen.



Penunjukan Guardiola sebagai pelatih ini kabarnya sempat membuat para pemain tidak lagi menghormati pelatih mereka saat ini, yakni Manuel Pellegrini. Akibatnya, Manchester City kalah dalam tiga laga beruntun sepekan setelah pengumuman tersebut. The Citizens—julukan Manchester City—yang semula berada pada peringkat kedua klasemen Liga Primer pun melorot ke peringkat keempat.



Saat itu, banyak yang memprediksi kegaduhan pada tubuh internal City akan membuat klub tersebut semakin terpuruk. Namun prediksi mereka keliru. Sebab, sampai pekan ke-33, Manchester City masih berada pada peringkat keempat klasemen.



Bahkan Pellegrini berhasil membawa klub itu ke babak semifinal Liga Champions Eropa, sesuatu yang belum pernah diraih sebelumnya. Prestasi ini sekaligus membuktikan bahwa pengaruh Pellegrini di ruang ganti belum pudar. Sayangnya, catatan kinclong The Citizens pada Liga Champions tak sejalan dengan rapornya pada Liga Primer. Sebab, tak mungkin lagi meraih trofi Liga Primer musim ini.



Saat ini Manchester City sudah tertinggal 15 poin dari Leicester City yang berada di puncak klasemen. Adapun kompetisi hanya tinggal menyisakan enam pertandingan lagi.



City pada Sabtu malam ini akan melawan Chelsea di Stamford Bridge. Klub itu tetap harus menang untuk menjaga posisi di empat besar. City kini menempati urutan empat dan masih dibayangi Manchester United dengan selisih 4 poin. Chelsea sendiri pada urutan 10 dengan nilai 44.



THE GUARDIAN | MANCHESTER EVENING NEWS | ESPN FC | DWI AGUSTIAR