Mantan Pansel KPK Minta Polri dan BNPT Masuk TPF Novel Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Betti Alisjahbana, meminta agar pembentukan Tim Pencari Fakta untuk mengungkap tragedi penyiraman air keras ke penyidik KPK, Novel Baswedan, melibatkan Kepolisian RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Jangan dianggap kriminal biasa,” kata dia di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Ahad, 23 April 2017.



Betti menilai kasus yang menimpa Novel seusai salat subuh di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017, itu bukan kriminal biasa melainkan bentuk teror. Pelibatan BNPT dinilai penting agar mempercepat menemukan pelaku yang menyiram Novel.



Menurut Betti, Presiden Joko Widodo juga harus memberikan perhatian khusus dalam kasus Novel. Kasus Novel akan menjadi preseden apabila pemerintah tidak serius mengusutnya. Ia meminta pengusutan tidak hanya mencari siapa pelaku yang menyiram Novel, tapi menelusuri motif di balik penyiraman itu.



Betti meminta agar tim yang dibentuk berasal dari orang-orang pilihan. Artinya, adalah orang-orang terbaik dari institusi kepolisian dan BNPT. “Perlu ada orang-orang terbaik untuk mengungkap siapa yang melakukan, motifnya apa,” ujar Betti.



ICW bersama para perempuan antikorupsi pun mendesak agar TPF segera dibentuk dan bekerja. Peneliti dari ICW, Almas Sjafrina, menilai TPF bukan sesuatu yang baru.



Pada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk tim dengan nama Tim 8 saat muncul kasus cicak versus buaya atau saat kriminalisasi Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah pada akhir 2009. ICW menilai kasus Novel Baswedan serupa dengan itu.



DANANG FIRMANTO