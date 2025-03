Menilik Kilas Balik Kasus Suap Petral 2014 Seiring Mencuatnya Dugaan Korupsi Pertamina Terbaru

Dalam perkembangan penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bambang Irianto, Managing Director Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) periode 2009-2013, sebagai tersangka. Kasus ini berawal ketika Bambang, yang sebelumnya menjabat sebagai Vice President Marketing Pertamina Energy Services, melakukan kerja sama dengan Kernel Oil Ltd, sebuah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES/PT Pertamina.

Audit forensik yang dilakukan oleh Kordha Mentha terhadap Petral untuk periode 2012-2014 menemukan adanya anomali dalam pengadaan minyak. Jaringan mafia minyak dan gas disebut menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun dalam kurun waktu tiga tahun. Pemeriksaan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa seluruh pemasok minyak dalam periode tersebut berafiliasi pada satu badan usaha yang sama, yang mengendalikan kontrak sebesar US$ 6 miliar per tahun atau sekitar 15 persen dari total impor minyak tahunan Indonesia yang mencapai US$ 40 miliar.