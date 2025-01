Narasi Pengeroyokan, Dibantah Anak Bos Rental Mobil, Tidak Ada dalam Keterangan Kapolda Banten

Denih mengatakan anggota TNI AL yang melakukan penembakan tersebut didorong faktor kecepatan serta insting karena adanya pengeroyokan. "Jadi kembali lagi apalagi mungkin karena tentara juga sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam. Karena kami sering dengar ada kill or to be killed," katanya.