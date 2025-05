TEMPO.CO, Jakarta - Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, menceritakan pengalamannya digelandang polisi ke Bengkulu. Novel mengatakan, selama sehari di Bengkulu kemarin, ia tidak ditahan secara resmi di Kepolisian Daerah Bengkulu. "Kemarin secara formal tidak dilakukan penahanan walau fisik dilarang keluar dari sebuah ruangan," katanya di parkiran gedung KPK pada Jumat, 4 Desember 2015.



Novel mengatakan, saat di Bengkulu, surat penahanannya tidak dimasukkan ke berita acara. "Surat penahanannya ada, tapi tidak dilaksanakan dalam berita acara. Semestinya surat itu bisa berjalan kalau ada berita acara," katanya. Ia menambahkan, "Memang urgensinya tidak ada untuk melakukan penahanan."



Selama di Polda Bengkulu, Novel mengatakan hanya menunggu. Novel tidak melakukan kegiatan apa pun dan dilarang keluar dari ruangan. Novel baru bisa meninggalkan Polda Bengkulu sekitar pukul 23.00. Ia kemudian kembali ke Jakarta menggunakan pesawat pada pukul 09.45.



Kedatangan Novel ke Bengkulu dalam rangka memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri untuk melimpahkan berkas ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. "Saya tidak ikut dalam rangka penangkapan, tidak juga dalam rangka penahanan semestinya," katanya. Ia ditemani penasihat hukumnya terbang ke Bengkulu meski, pada saat pemanggilan Bareskrim, tidak memberi tahu perihal keberangkatan tersebut.



Namun, setibanya di Bengkulu, Novel tidak dibawa ke Kejaksaan, melainkan ke Polda Bengkulu. Selama semalam ia tertahan tanpa melakukan apa pun. "Proses pelimpahan berkas tidak terjadi dan tidak terlaksana. Saya tidak tahu penyebabnya apa," tuturnya.



Novel mengatakan ia keberatan dan sangat menyayangkan tindakan penyidik kemarin. Ia menganggap bahwa apa yang dialaminya merupakan tindakan semena-mena. "Karena kalau ada proses penahanan dan lain-lain, tentu ada mekanisme hukum acara," ujarnya. Selain itu, jika penyidikan telah usai, upaya penahanan oleh penyidik tidak lagi diperlukan. Ia juga mengatakan sebelumnya telah menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik.



Novel mengatakan peristiwa yang dialaminya bisa menimbulkan ketakutan bagi penegak hukum lain. Menurut dia, hal itu sangat disayangkan dan tidak boleh terjadi kembali. "Anda bisa bayangkan, ketika seorang penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan apa adanya, dengan obyektif, kemudian 'didemikiankan', kira-kira efeknya baik enggak?" tuturnya.



Pengacara Novel, Saor Siagian, mengatakan penyidik melakukan upaya penculikan kepada Novel. Tindakan penyidik juga dinilai meghamburkan uang negara. "Uang negara dihabiskan untuk tiket pesawat 12 orang untuk menahan Novel di Polda Bengkulu. Kenapa berkasnya enggak diserahkan ke Kejaksaan Agung saja?" ujarnya.



Novel dijadikan tersangka dalam kasus penembakan tersangka pencurian sarang burung walet pada 2004. Novel, yang ketika itu menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu, ditetapkan sebagai tersangka meskipun bukan ia yang menembak.



Pada 2012, kasus tersebut digunakan polisi untuk menjerat Novel, yang memimpin penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Polisi kembali membuka kasus tersebut setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.



