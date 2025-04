Novel Baswedan Dirawat di Singapura, Keluarga: Sampai Sembuh

TEMPO.CO, Jakarta - Kakak kandung penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengatakan bahwa adiknya akan terus melanjutkan perawatan di Singapore National Eye Centre (SNEC) sampai sembuh.



"Tetap akan di Singapura, mohon doanya ya," kataTaufik Baswedan, kaka Novel Basweda, di Singapura saat dihubungi soal kemungkinan Novel Baswedan menjalankan perawatan di Tanah Air, Senin, 24 April 2017.



Novel Baswedan diserang oleh dua orang tak dikenal pada Selasa, 11 April 2017, seusai salat subuh di Masjid Kami Al-Ihsan dekat rumahnya di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel Baswedan disiram air keras yang mengenai wajah dan matanya. Novel sempat di bawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan dirujuk ke Jakarta Eye Center di Jakarta Pusat sebelum diterbangkan ke Singapura pada 12 April 2017.



Saat ini, mata kanan Novel sudah mengalami perkembangan yang cukup bagus yaitu sudah bisa membaca dan mengenali huruf dengan dapat membaca sub judul koran dan mengenali wajah. Sedangkan mata kiri pemulihannya lebih lambat karena penglihatan mata kiri masih buram dan ketika mencoba untuk mengenali angka dan huruf masih silau akibat terpapar air keras. Bila tidak ada kemajuan, kemungkinan kornea mata kiri Novel harus diganti.



"Belum akan ada keputusan dokter (mengenai kebutuhan donor kornea) hingga minggu depan," ungkap Taufik saat ditanya mengenai donor kornea mata kiri Novel tersebut. Ia hanya mengakui bahwa perkembangan mata kiri Novel tidak terlalu baik. "Karena sel mata kirinya masih belum tumbuh kalau yang kanan pertumbuhannya bagus," tambah Taufik.



Dokter masih memberikan cairan kimia terhadap kedua bola mata Novel untuk mengetahui kondisi mata dengan indikator warna, memberikan eye drop, membersihkan sela di antara mata dan "casing" mata agar tidak merapat akibat inflamasi (masuknya benda asing ke tubuh), dan pengecekan tekanan pada mata.



Perkembangan pemulihan daerah putih mata sebelah kanan sebesar 10-20 persen dengan tekanan mata sebesar 16-17 yang normalnya adalah 6-21. Mata sebelah kiri perkembangan pemulihan daerah putih mata sebesar 5-10 persen. Ada sedikit kondisi merapatnya bola mata dengan "casing" mata akibat peradangan, namun sudah dibersihkan dan kembali normal. Tapi belum ada pertumbuhan bagian kornea karena terkait dengan proses lanjutan setelah bagian tumbuh.



Kesimpulannya, untuk mata kanan ada pemulihan signifikan dan diharapkan beberapa hari ke depan bisa ada perbaikan kornea mata. Sedangkan mata sebelah kiri ada pemulihan namun masih lambat dan prosesnya adalah jangka panjang yaitu dalam hitungan minggu.



ANTARA