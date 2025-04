TEMPO.CO, Bogor - Teka-teki penyebab AM, 40 tahun, membunuh istrinya, Indria Kameswari (39), mulai terungkap. Kakak kandung AM, Siti Nuraeni (43), mengatakan Indria kerap mengancam akan membunuh AM.



"Adik saya AM selalu diancam akan dibunuh oleh istrinya, karena dirinya (Indria) merupakan aggota BNN dan mempunyai senjata," kata Nuraeni saat ditemui Tempo di Kepolisian Resor Polres Kabupaten Bogor, Senin, 4 September 2017.



Indria pegawai negeri sipil di Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido, Sukabumi, ditemukan tewas di Perumahan River Valley Blok B2 nomor 31, Palasari, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jumat, 1 September 2017. AM ditangkap di Kavling Bengkong Wahyu, RT 02 RW 17, Tjanjung Buntung, Bengkong, Riau, Ahad, 3 September.



Menurut Nuraeni, Indria merupakan sosok yang materialistis. Selama lima tahun menikah, ujar Nuraeni, AM sering diancam Indria akan diceraikan jika tidak memberikan rumah mewah dan mobil mewah.



"Adik saya sering diporotin oleh Indria. Dia selalu minta mobil dan rumah mewah. Kalau tidak bisa, maka korban minta agar adik saya menceraikannya," kata Nuraeni.



Setiap Indria meminta agar pelaku menceraikannya, ujar Nuraeni, kerap mengungkapkan ucapan bahwa banyak pejabat BNN dan kepolisian yang menyukainya.



"Korban sering mengancam dengan kata-kata jika dirinya merupakan PNS BNN yang di belakangnya banyak pejabat kepolisian yang suka padanya," ucap Nuraeni.



Nuraeni mengatakan, sebelum peristiwa pembunuhan, AM sempat pulang ke rumahnya di Tanjung Priok pada Kamis malam, 31 Agustus 2017. "Dia datang pas malam takbiran Idul Adha. Saat itu dia datang ke rumah kami yang di Jakarta untuk mengambil sertifikat rumah orang tua kami," kata Nuraeni.



Namun, kata Nuraeni, keluarga tidak bersedia menyerahkan sertifikat tanah dan rumah orang tuanya itu. “AM pun pergi,” kata Nuraeni.



Keesokan harinya, saat Idul Adha, Nuraeni yang sedang sibuk mengurusi pemotongan hewan kurban di masjid dekat rumahnya, didatangi petugas kepolisian. "Polisi memberitahu kalau Indria tewas dibunuh oleh suaminya, adik saya," ujar Nuraeni.

M SIDIK PERMANA