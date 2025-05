TEMPO.CO, Jakarta - Safira Permatasari, mahasiswi Universitas Indonesia yang menjadi korban penculikan, saat ini tengah menjalani pemulihan. Gadis 20 tahun itu masih trauma karena tiga hari disekap oleh penculik.



Tempo mendatangi rumah orang tua Safira di Kompleks Ex Timah, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Namun menurut Eko, satpam di tempat itu, Safira dan keluarganya sudah meninggalkan rumah sejak pukul 04.00 tadi. "Yang ada hanya saudara-saudaranya untuk menjaga rumah," kata Eko, Rabu, 21 Oktober 2015.



Menurut Eko, orang tua Safira tinggal di Kompleks Ex Timah sejak dua tahun lalu. Fairus, ayah Safira, mengatakan untuk sementara mereka tinggal di rumah salah satu saudara. "Tapi tidak bilang alamatnya di mana," kata Eko.



Berdasarkan pantauan Tempo, Kompleks Ex Timah berada di dalam sebuah gang yang hanya dapat dimasuki oleh dua buah mobil di sebelah Synthesis Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Tidak ada polisi yang berjaga-jaga di sana.



Suasana kompleks pun sepi. Hanya terlihat seorang penghuni yang tengah duduk di sebuah bangku di taman yang berada di tengah-tengah kompleks perumahan. Dalam kurun waktu satu jam selama Tempo berada di lokasi, hanya terlihat sebuah mobil mewah yang masuk ke dalam kompleks. Menurut Eko, setiap harinya kompleks tersebut memang sepi dan tidak banyak tamu yang datang. "Plang nama dan pintu gerbang memang dibuat tidak mencolok," ujar Eko.



Selama bekerja sebagai satpam di perumahan itu, kata Eko, dia belum pernah melihat sesuatu yang mencurigakan. "Kompleks ini aman. Akses jalannya juga cuma satu, masuk dan keluar di gerbang yang sama," tutur Eko.



Sebelumnya, Safira Permatasari, 20 tahun, diculik oleh lima orang pelaku yang meminta tebusan sebesar US$ 1 juta kepada orangtua Safira. Mahasiswi Teknik Arsitektur Universitas Indonesia ini diculik di sekitar Lenteng Agung saat hendak menuju kampusnya di Depok.



Para penculik kemudian menyekap Safira dam dibawa ke Puncak, Bogor. Menurut polisi, kelima orang tersangka sudah merencanakan penculikan itu sejak dua bulan. Fairus ternyata mengenali salah satu penculik akan tetapi tidak bersedia menjelaskan siapa orang yang dimaksud.



ANGELINA ANJAR SAWITRI