TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Herviano Widyatama, anak Komisaris Jenderal Budi Gunawan, tercatat pernah menerima kredit Rp 57 miliar dari Pacific Blue International Limited. Kucuran pinjaman dari perusahaan asal Selandia Baru itu bergulir mulus kendati tanpa ada jaminan atau agunan aset layaknya proposal kredit kepada bank atau perusahaan investasi. Sosok penting di balik pengucuran kredit itu adalah Robert Priantono Bonosusatya.



Siapakah Robert? Namanya mencuat pertama kali dari dokumen hasil pemeriksaan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp 57 miliar di rekening Budi. Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk Herviano pada 6 Juli 2005 itu.



Kepada tim Bareskrim yang memeriksanya pada 26 Mei 2010, Robert mengaku teman lama Budi. Namun, ia tidak menyebutkan bagaimana mereka berjumpa. Saat bertemu dengan Budi dan Herviano pada waktu yang tak disebutkan tanggalnya, Robert ditemani oleh kawannya yang lain, Lo Stefanus. Stefanus belakangan diketahui sebagai pemilik jaringan toko berlian Frank and Co dan PT Mitra Abadi Berkatindo, perusahaan tambang timah.



Dalam pertemuan tersebut, demikian dokumen itu menjelaskan, Robert mengaku membicarakan rencana pinjaman dana untuk kepentingan bisnis pertambangan timah dan perhotelan yang digagas oleh Herviano bersama Budi dan Stefanus. Dalam dokumen yang sama, Herviano mengatakan ia memang meminta Robert membantu mencarikan kredit lantaran memiliki keterbatasan modal dalam berbisnis.

Robert mengiyakan permintaan Budi dan Herviano. Ia akan mencarikan pemodal untuk membantu rencana bisnis Herviano. “Saya menyanggupinya karena pertimbangan prospek bisnis yang sudah dijelaskan oleh Budi dan Herviano,” ujar Robert, seperti yang tercantum dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim. Dia pun segera kasak-kusuk menjajaki sejumlah rekan dan koleganya yang bersedia meminjamkan.



Pencarian Robert berbuah hasil. Adalah David Koh, kuasa direksi Pacific Blue International Limited, yang siap mengucurkan kredit. Lantaran Herviano tidak memberi agunan aset sebagai jaminan kredit, Robert bersedia menjadi penjamin. Kredit Rp 57 miliar akhirnya mengucur pada 6 Juli 2005 dengan jaminan Letter of Guarantee yang diteken oleh Robert sebagai penanggung jawab proses peminjaman dana.



Herviano, yang saat itu berusia 19 tahun, meneken akad kredit di depan David Koh. David mengucurkan US$ 5,9 juta atau setara Rp 57 miliar dengan kurs ketika itu Rp 9.700 per dolar. Pinjaman ini berbentuk tunai dalam rupiah. Berdasarkan akad kredit, pinjaman berlaku tiga tahun mulai 6 Juli dan berakhir 5 Juli 2008. Ketika akad kredit diteken, Budi Gunawan menjabat Kepala Biro Pengembangan Karier Polri berpangkat brigadir jenderal.





Herviano baru menginvestasikan pinjamannya ke beraneka investasi lima bulan setelah akad diteken. Total investasi yang dikucurkan Herviano sejak Januari 2006-Juni 2008 mencapai Rp 35,68 miliar, yang terdiri atas pembelian surat berharga Rp 8 miliar, modal hotel The Palais Dago Rp 17,68 miliar, dan tambang timah Rp 10 miliar. Pengucuran modal terakhir untuk The Palais pada 6 Juni 2008, sebulan sebelum kerja sama dengan Pacific Blue berakhir.



Dokumen itu juga menyebutkan, Herviano tercatat melakukan 31 transaksi penarikan di sejumlah rekening BCA miliknya dan Budi Gunawan sejak Januari 2006 hingga Juni 2008 untuk pembayaran utang pokok dan bunga pinjaman dengan total Rp 28,5 miliar. Meski Herviano sudah menyicil pinjamannya, dokumen pemeriksaan Bareskrim tidak menyebutkan ke rekening siapa atau kepada siapa cicilan pokok dan bunga pinjaman dibayarkan.

Pun, cicilan sebesar Rp 28,5 miliar itu belum menutupi total kredit Rp 57 miliar yang dikucurkan Pacific Blue sehingga masih tersisa pinjaman pokok Rp 28,5 miliar plus bunga yang belum disetorkan oleh Herviano. Sejak hasil pemeriksaan rekening milik Budi dilaporkan pada 18 Juni 2010 hingga tersebarnya dokumen itu di DPR pada 14 Januari 2015, Tim Bareskrim belum menjelaskan status sisa pinjaman Rp 28,5 miliar milik Herviano.



Saat uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat pada 14 Januari 2015, Budi Gunawan mengatakan ia sudah transparan dalam melaporkan harta dan cara memperolehnya. Budi Gunawan mengutip laporan penyelidikan Badan Reserse Kriminal Polri, yang menyatakan baha transaksi di dalam rekening-rekeningnya wajar dan legal. “Tak ada yang ditutupi atau direkayasa,” kata Budi Gunawan.



Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan suap selama ia menjabat Kepala Biro Pengembangan Karir dan jabatan-jabatan lainnya di Mabes Polri selama 2006-2010 pada 13 Januari 2015. Belakangan penetapan tersangka ini sudah dimentahkan oleh hakim praperadilan pada Senin, 16 Februari 2015, setelah Budi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Sebelum status tersangka terhadap Budi dibatalkan, KPK sudah mencurigai aliran transaksi janggal terkait kasus yang menjerat Budi. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menyatakan pihaknya sudah memblokir aset milik Budi, terutama rekening di beberapa bank. Penyidik sudah mengetahui jumlah uang dan di bank mana saja Budi menyimpan duitnya. "Penyidik sudah menyita real time gross settlement (bukti transaksi).”



Tempo berupaya meminta tanggapan David Koh, yang menurut dokumen Bareskrim berkantor di Level 2, The Public Trust Building, Moray Place, Dunedin, Selandia Baru. Ketika dihubungi, nomor kantornya tidak aktif. Laman Opencorporates.org menyebutkan, perusahaan yang berdiri pada 29 Juni 1999 itu tidak beroperasi lagi sejak 25 Februari 2013. Laman Opencorporates hanya menyebut David smenjabat direktur sejak 23 Mei 2010.



Jejak Robert pun seperti terhapus sejak ia diperiksa Bareskrim pada Mei 2010. Dalam dokumen pemeriksaan Bareskrim, penyidik tidak menjelaskan bentuk tanggung jawab Robert sebagai penjamin kredit meski Herviano belum melunasi cicilan kepada Pacific Blue. Dokumen pemeriksaan hanya menjelaskan bahwa pria kelahiran 13 Januari 1963 itu hanya berprofesi sebagai wiraswasta tanpa rincian bidang usahanya.



Penelusuran Tempo menemukan bahwa Robert ternyata menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa. Perusahaan ini bergerak di bidang percetakan dokumen keamanan yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Nama Robert sebagai komisaris utama, yang juga merangkap komisaris independen, muncul berkali-kali dalam setiap laporan keuangan tahunan PT Jasuindo sejak 2010 hingga 2014.

Sekian lama menghilang, nama Robert muncul lagi tiga tahun setelah dia diperiksa Bareskrim. Momen itu terjadi ketika Robert mengakui perusahannya menang tender di Korps Lalu Lintas Polri. Kepada Tempo yang menghubunginya, Robert mengatakan perusahaannya menggarap proyek BPKP, STNK, dan SIM di Korlantas Polri. Namun ia mengaku tidak ingat waktu pastinya. “Tanya ke direktur saja,” kata Robert, Kamis, 20 Juni 2013.



Keterlibatan Robert dan PT Jasuindo dalam proyek STNK di Korlantas dikuatkan oleh fasilitas bank garansi seperti yang tercantum dalam laporan keuangan milik PT Jasuindo per 31 Desember 2013. Laporan keuangan ini diteken langsung oleh Robert sebagai komisaris utama perusahaan sekitar April 2014. Fasilitas bank garansi ini sudah diaktakan oleh Isy Karimah Syakir, notaris yang beracara di di Surabaya, Jawa Timur.



Berdasarkan pada akta perjanjian nomor CRO.SBY/0595/NCL/2013 akta nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2013, fasilitas bank garansi itu diberikan PT Bank Mandiri kepada PT Jasuindo dengan plafon Rp 102 miliar terhitung mulai 1 Okotber 2013 hingga 31 Maret 2014. “Tujuan penggunaan ini untuk jaminan uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, dan jaminan lainnya untuk proyek STNK dan BPKB-Korlantas Polri,” kata laporan keuangan itu.



Terkait proyek Robert dengan Korlantas, juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, belum dapat dimintai tanggapan. Telepon dan pesan pendek yang dikirimkan kepadanya belum juga berbalas. Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Condro Kirono pun belum mengangkat telepon selulernya.



Razman Arif Nasution, pengacara Budi Gunawan, mengaku tak mengenal Robert. Ia meminta soal bisnis jangan dikaitkan dengan masalah hukum. Lagipula, penetapan tersangka kliennya itu telah dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan. "Semua yang terkait sangkaan pada Budi Gunawan telah batal demi hukum dan dianggap tak ada," kata dia.



Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Robert terkait sisa pinjaman Herviano, dan keterlibatan dirinya di proyek Korlantas. Namun, dua telepon selulernya tak bisa dihubungi. Ketika dihubungi nomor telepon kantornya di Jalan Raya Betro Nomor 21, Sidoarjo, Asisten Sekretaris Perusahaan yang mengaku bernama Evania meminta Tempo mengirimkan pertanyaan lewat Email. Pertanyaan sudah dikirimkan, tapi belum berbalas.



Upaya konfirmasi juga dilakukan dengan mendatangi kediaman Robert di Permata Hijau Blok X, RT 02/RW 02/, Jakarta, Selasa, 17 Februari 2015. Rumah tingkat dua bercat abu-abu itu terlihat sepi. Pagar warna biru setinggi 1,5 meter tertutup rapat. Begitu pula dengan garasi dan pintu depan yang masih dihiasi lonceng perayaan Natal. Bel dipencet hingga 10 kali, pintu tak kunjung dibuka. Hanya alunan musik samar-samar terdengar dari dalam rumah.



Jalanan kompleks yang dipenuhi rumah mewah itu juga senyap, tak ada orang yang lewat. Pintu rumah lainnya pun tertutup rapat. Setengah jam menunggu, seorang wanita muda berkaos kuning keluar dari rumah di seberang rumah Robert. Ia membenarkan rumah nomor X-C milik Robert. “Benar, rumah Pak Robert. Biasanya selalu ada yang jaga,” kata wanita yang enggan menyebutkan nama namun mengaku sebagai pembantu rumah tangga.



Saat Tempo tengah berbincang dengan wanita itu, muncul tanda-tanda kehidupan di rumah Robert. Suara kunci dibuka terdengar. Seorang pria muda berkaos hitam dan bercelana pendek tergopoh-gopoh keluar dari rumah. Dia mendekati pagar. Dewa, begitu dia memperkenalkan namanya. Menurut Dewa, Robert tak lagi tinggal di rumah itu. “Sudah empat tahun tidak tinggal di sini. Saya yang disuruh jaga,” kata Dewa.



Kepala RT 02/RW02, Manhal Junaedi, menjelaskan, Robert sudah hampir lima tahun tak lagi tinggal di alamatnya. Kartu keluarga Robert masih disimpan Manhal. “Tapi mereka sudah pindah. Waktu pindah juga tidak lapor,” kata Manhal, yang mengaku warga asli dan menjadi Ketua RT sekitar 15 tahun. Saat baru pindah, Robert melaporkan kedatangannya pada Manhal. Sejak saat itu, Robert tak pernah datang lagi melapor kepada Manhal.



MOYANG KASIH DEWIMERDEKA | BC