Piala Presiden 2015, Polisi Patroli Besar-besaran Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan malam ini pihak kepolisian akan melakukan patroli dalam skala besar untuk mengantisipasi kekacauan-kekacauan yang mulai ditimbulkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berusaha merusak gelaran final Piala Presiden 2015.



"Akan dilakukan sweeping dari kepolisian," ujar Tito saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu, 17 Oktober 2015.



Tito menambahkan kepolisian sedang menyelidiki kelompok-kelompok yang melakukan pelemparan batu terhadap kendaraan-kendaraan yang berpelat nomor Bandung. "Kami belum tahu dari kelompok mana, bisa jadi dari geng motor," kata Tito.



Tito mengatakan dia sudah melakukan komunikasi dengan The Jakmania, baik The Jakmania pusat dan juga wilayah. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Ketua Umum The Jakmania, Richard Ahmad, tidak ada perintah dari The Jakmania untuk mengerahkan massa ke Gelora Bung Karno. "Bisa saja cuma ngaku-ngaku dari The Jak," ujar Tito.



Selain itu, Tito juga menegaskan bahwa apabila terdapat pesan berantai mengenai adanya pengerahan massa The Jakmania ke Gelora Bung Karno, masyarakat diminta untuk tidak mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tersebut. "BBM itu palsu, hoax," kata Tito.



Saat ini, polisi sedang melakukan penyelidikan atas isu-isu dan juga provokasi-provokasi yang mengatasnamakan The Jakmania tersebut. "Pelakunya tentu akan kami tangkap. Tulis besar-besar itu," ujar Tito menegaskan.



ANGELINA ANJAR SAWITRI