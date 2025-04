Polemik Gelar Novita Tandry Dibawa ke Bareskrim, IPK: Keanggotaan Sudah Dicabut

Ketua II Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Ratih Ibrahim menyatakan Novita sempat mendaftar sebagai anggota pada 17 Juli 2022. Namun, keanggotaannya dibatalkan pada 1 Agustus 2022 karena ijazah yang dikirim tak dapat diverifikasi. “Dia kirim copy digital ijazah dari University of New South Wales, tapi bentuknya aneh seperti copy-paste. Setelah kami cek ke UNSW, mereka menyatakan nama yang bersangkutan tidak dikenali,” ujar Ratih kepada Tempo melalui sambungan telepon.

Ratih mengatakan, IPK juga menerima laporan dari masyarakat yang meragukan klaim akademik Novita. Bahkan ada alumni UNSW yang menyatakan gelar tersebut tak sesuai dengan program studi psikologi yang lazim. “Orang-orang lulusan psikologi bilang enggak mungkin jadi psikolog kalau gelarnya Bachelor of Arts in Psychology. Harusnya Bachelor of Psychological Science,” kata Kassandra.