TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya memastikan foto dua orang yang disebut penyiram air keras Novel Baswedan yang viral di aplikasi perpesanan bukan peneror penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. "Tadi malam sudah bisa diyakini, kedua orang yang kami amankan ini bukan pelaku penyiraman," kata Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Argo Prabowo Yuwono pada Sabtu, 22 April 2017.



Dua orang itu Muklis dan Hasan, 28 tahun. Argo sudah memastikan saat Novel dianiaya, kedua orang itu tidak berada di lokasi. Hasan berada di Malang. Pengakuan itu diperkuat dengan tiket milik Hasan. Sedangkan Muklis berada di Tambun, di rumah saudaranya. Hal ini sudah dipastikan oleh penyelidik.



Argo mengatakan kedua orang itu terbuka saat dimintai keterangan. Muklis dan Hasan tak pernah menutupi identitas mereka.



Masalah ini merebak saat saksi Yono memotret kedua orang itu di dekat rumah Novel pada 14 Maret atau beberapa hari setelah kejadian. Foto itu beredar di dunia maya. "Hasan dan Muklis berprofesi mata elang,” kata Elang. Keduanya dibayar perusahaan leasing untuk mencari orang yang menunggak cicilan motor. Mereka menyelidiki kendaraan yang diduga digelapkan karena angsuran kredit tak lancar.



Saat berada di dekat rumah Novel, kedua orang itu membawa motor dan mengobrol dengan sejumlah orang. Muklis dan Hasan juga sering membantu polisi mengungkap pencurian kendaraan bermotor.



Dari jasa orang-orang seperti Muklis dan Hasan, polisi bisa mengetahui ke mana motor curian dilarikan. Kedua orang itu telah tercatat lebih dari 20 kali membantu polisi mengungkap kejahatan pencurian motor.



