Polisi Periksa Terduga Pelaku Serangan ke Novel Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi tengah memeriksa seorang yang diduga pelaku penyiram air keras pada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, orang tersebut ada pada foto yang dipegang pihak kepolisian.



Dalam foto tersebut, ia tergambar ada di dekat rumah Novel. "Orangnya sedang mengklarifikasi karena fotonya kan tersebar," kata Argo saat dihubungi, Jumat, 21 April 2017.

Kendati demikian, Argo enggan menyebutkan identitas orang tersebut. Argo hanya menjelaskan bahwa orang tersebut yang tampak duduk di pinggir jalan dekat rumah Novel.



Ditanya soal klarifikasinya, Argo pun enggan menjabarkan. Ia mengaku belum mengetahui secara jelas. "Belum tahu, kan masih diperiksa," ujarnya.



Sebelumnya, polisi mengatakan telah memiliki sejumlah foto yang dicurigai sebagai pelaku penyiraman Novel. Foto-foto tersebut diambil sekitar dua minggu sebelum kejadian dan didapat polisi dari tetangga Novel.



Novel disiram dengan air keras beberapa waktu lalu usai melakukan salat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya. Akibatnya ia harus dilarikan ke rumah sakit. Kini Novel menjalankan perawatan di rumah sakit di Singapura.



INGE KLARA SAFITRI