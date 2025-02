Rechtsverwerking: Jalan Keluar Mengurai Sengketa Lahan yang Ruwet

Setelah bebas, Handy—bersama Lulu dan Jauw Hok Goan—kembali menggugat kepemilikan lahan itu dengan alas hak empat buah Girik. Perkara itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 423/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 29 Mei 2024. Adapun pihak tergugat adalah PT Propco One, PT Prima Energy Persada, Rosalina Soesilawati Zaenal, dan Hartawan Zaenal.

Pengacara Rosalina, Rivai Kusumanegara, mengatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 PK/PDT/2003 tertanggal 26 Oktober 2004 memang menyatakan tanah Girik No C 1741 dan C 1740 adalah milik Thio Ju Auw serta Thio Ju Thiong.