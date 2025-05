Rizieq Diperiksa, Massa Akan Penuhi Masjid Al Azhar Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Front Pembela Islam Rizieq Syihab dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Senin, 23 Januari 2017. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan fitnah logo palu-arit pada uang baru terbitan Bank Indonesia.



Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Novel Bamukmin menyatakan pemeriksaan ini bakal dikawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). "Mengenai jumlah massa, sulit untuk diperkirakan. Mungkin ratusan ribu. Tapi bisa sejutaan mengingat besok adalah hari kerja," kata Novel saat dihubungi, Ahad, 22 Januari 2017.



Baca: Berangkat dari Masjid Al Azhar, Rizieq Pimpin Demo ke Mabes Polri



Menurut Novel, massa akan berkumpul di Masjid Al-Azhar pada pukul 07.00. Kemudian, massa akan melakukan long march ke Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman. Dalam aksi tersebut, massa akan mengawal kasus Rizieq karena mereka menilai kasus-kasus yang menyeret Rizieq tersebut merupakan sebuah kriminalisasi.



"Kami meminta, hentikan kriminalisasi terhadap ulama yang memang ulama adalah garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara," kata Novel. Dia pun menambahkan, Rizieq siap memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya besok. "Beliau sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah."



Pemanggilan terhadap Rizieq tersebut terkait dengan laporan dari Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah dan Solidaritas Merah Putih soal logo palu-arit pada uang baru terbitan Bank Indonesia.



Selain itu, Rizieq dilaporkan dalam sejumlah kasus. Sukmawati Soekarnoputri, putri mantan Presiden Sukarno, melaporkan Rizieq dengan tuduhan penghinaan terhadap Pancasila. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia juga melaporkan Rizieq terkait dengan penistaan agama.



ANGELINA ANJAR SAWITRI