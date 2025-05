Sekjen The Jakmania Minta Maaf: Saya Tidak Benci Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal The Jakmania Febriyanto, yang menjadi tersangka kasus provokasi lewat media sosial, membuat pernyataan maaf lewat kuasa hukumnya, Muhammad Halim. "Hari ini Febri membuat pernyataan maaf," kata Halim saat menjenguk Febri di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Rabu, 21 Oktober 2015.



Dalam surat penyataan yang dibuatnya, Febri meminta maaf kepada keluarganya dan The Jakmania. "Saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga saya, keluarga besar Jakmania atas proses hukum yang saya hadapi yang membuat ketidaknyamanan atau hal-hal lain yang menyusahkan selama proses hukum berlangsung," tulisnya.



Dalam surat yang ditandatangani Febri pada 21 Oktober 2015 itu, ia meminta maaf kepada publik Jakarta, juga Kapolda dan jajaran Polda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, dan bagi siapa pun yang merasakan ketidaknyamanan dan keresahan atas twit-twit-nya yang dianggap memprovokasi.



Ia juga mencoba mengklarifikasi twit-nya terkait dengan Persib. Menurut dia, twit itu merupakan bentuk kontribusi dan kritiknya untuk kesuksesan pelaksanaan Piala Presiden 2015. "Saya melihat penolakan yang besar dari elemen Jakmania terhadap pelaksanaan Piala Presiden 2015 di Jakarta, khususnya keberadaan Persib di Jakarta, Sehingga, saya berinisiatif untuk mengingatkan betapa tidak kondusifnya jika pelaksanaan Piala Presiden 2015 di Jakarta," tulis Febri.



Ia pun mengakui beberapa pernyataannya dapat menimbulkan persepsi provokatif. "Hal itu merupakan kekhilafan saya karena tidak menyadari posisi saya sebagai Sekjen Jakmania dan sensitivitas isu yang saya twitkan."



Namun Febri juga menganggap cuitannya itu sebagai reaksi terhadap beberapa mention yang masuk, sehingga terjadi saling balas. "Jika ada pernyataan keras, hal tersebut merupakan emosi sesaat dan bukan merupakan pernyataan sungguhan yang berasal dari dalam hati saya," tulisnya.



Ia pun meyakinkan tak ada niat buruk terhadap warga Bandung terkait dengan twit-nya. "Saya adalah Bandung dan Bandung adalah saya. Bandung adalah rumah kedua saya, selama kurang lebih 10 tahun saya hidup, belajar dan membina hubungan dengan banyak komunitas di Bandung. Banyak kawan-kawan saya adalah pendukung Persib, saya tidak mungkin dan tidak ada dalam lubuk hati saya untuk mengobarkan kebencian kepada Bandung ataupun Persib," tulis Febri.



Febriyanto, Sekretaris Jenderal The Jakmania, ditangkap di rumahnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Minggu lalu. Ia diduga melakukan provokasi lewat akun Twitter miliknya. Provokasi itu terkait dengan kedatangan bobotoh, suporter Persib Bandung, yang saat itu akan datang ke Jakarta.



EGI ADYATAMA

Baca juga:

Anggota DPR Dewie Limpo Tersangka Suap Rp 1,7 M, Ini Proyeknya

Begini Kronologi KPK Tangkap Dewie Yasin Limpo