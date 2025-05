TEMPO.CO, Jakarta – Sub Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polres Jakarta Barat menembak tersangka perampok minimarket yang merupakan buron. Tersangka berinisial US, 23 tahun, tewas di tempat setelah ditembak.



"Dia tak segan menyerang petugas dan masyarakat, terpaksa ditembak," ujar Kasubnit Jatanras Polres Jakarta Barat Inspektur Satu Dimitri Mahendra saat dihubungi pada Minggu, 20 Desember 2015.



Dimitri mengatakan tersangka memberontak dengan senjata tajam saat akan ditangkap di Jalan Dr. Semeru, Grogol, Jakarta Barat, pada Minggu pagi, 20 Desember 2015. Penangkapan saat itu dipimpin oleh Dimitri bersama Kepala Unit Kriminal Umum Polres Jakarta Barat Ajun Komisaris Alrasyidin Fajri Gani.



Dari keterangan pers yang disebar ke media, pihak Jatanras Polres Jakarta Barat menjelaskan US sudah beraksi di hampir 15 minimarket di Jakarta. Polisi memperkirakan tersangka tidak bergerak secara individual.



Alur penangkapan US kali ini dikembangkan dari keterangan seorang pelaku spesialis perampokan minimarket berinisial AF, yang Jumat, 18 Desember 2015, lalu ditangkap di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. "Ada kelompok spesialis perampokan minimarket, dan kami akan terus melakukan pengejaran," kata Dimitri.



YOHANES PASKALIS