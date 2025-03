Sudah Dua Kali Presiden RI dan PT Agung Sedayu Mangkir dari Sidang Citizen Lawsuit Warga Desa Kohod

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Presiden Jl. Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara, No. 7 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. GUBERNUR BANTEN, berkedudukan di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No. 1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut TERGUGAT III;

4. BUPATI KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jl. H. Somawinata No.1, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

5. CAMAT PAKUHAJI, berkedudukan di Jl. KH. Saadullah KM. 1, No. 22, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut TERGUGAT V;

6. KEPALA DESA KOHOD, berkedudukan di Jl. Kalibaru, Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut TERGUGAT VI;

7. PT AGUNG SEDAYU GROUP, berkedudukan di, ASG Tower Jl. Pantai Indah Kapuk, No 2 Boulevard Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.