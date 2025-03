Tagar Tolak Revisi UU TNI Menggema di Medsos Usai Terbongkar Rapat DPR di Fairmont

Penyanyi Baskara Putra atau Hindia turut bersuara dengan membuat unggahan, “You pass the law, we start the war (Anda loloskan undang-undang, kami mulai perang).” Dia juga menampilkan kalimat tersebut sebagai visual panggung saat tampil di hadapan penggemarnya disertai dengan tagar tolak RUU TNI.