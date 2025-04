TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membantah bila surat dari pimpinan DPR yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pemeriksaan Setya Novanto termasuk upaya menghalangi penegakan hukum. Menurut dia, surat tersebut hanya penyampaian aspirasi dari Setya Novanto selaku masyarakat biasa.



"Enggak ada (obstruction of justice), terserah pada proses aturan hukum yang ada di KPK. (Surat) Aspirasi masyarakat itu puluhan dan sifatnya biasa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 13 September 2017.



Fadli menuturkan surat tersebut tidak bersifat mengikat lantaran hanya surat aspirasi. Sebab, semuanya dikembalikan kepada KPK selaku lembaga penegak hukum, apakah mau menanggapinya atau tidak. "Terserah KPK, lihat aturannya saja," ujarnya.



Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaparta, berpendapat surat tersebut dapat digolongkan sebagai obstruction of justice atau upaya mengganggu proses peradilan. Menurut dia, jerat obstruction of justice bisa dikenai kepada orang yang meneken surat tersebut. “Itu pidana,” ucapnya.



Pimpinan DPR melalui Sekretariat Jenderal DPR mengirim surat ke KPK yang isinya meminta penundaan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto sampai proses praperadilan selesai. Permintaan ini disampaikan DPR dengan pertimbangan sikap KPK saat menangani perkara dugaan gratifikasi dengan tersangka mantan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Saat itu KPK menunda pemeriksaan hingga sidang gugatan praperadilan yang diajukan Budi selesai.



Setya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin pekan lalu. Sidang perdana sedianya berlangsung kemarin tapi ditunda hingga Rabu, 20 September 2017.



KPK juga semula menjadwalkan pemeriksaan pada Setya Novanto pada Senin kemarin. Namun Ketua Umum Partai Golkar itu tak hadir dengan alasan sakit. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi karena sakit gula.



AHMAD FAIZ