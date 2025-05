Uji Formil UU KSDAHE, Pemohon Sebut Proses di DPR Minim Transparansi

"Draf naskah akademik maupun masukan masyarakat tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, baik melalui situs web resmi DPR maupun kanal YouTube DPR. Di web DPR hanya muncul dokumen naskah akademik saja,” kata Arif.



Arif mengatakan, dari 18 kali rapat penyusunan naskah akademik, hanya satu dokumen laporan singkat yang dipublikasikan. Catatan rapat dan risalah rapat yang semestinya terbuka sesuai Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tidak tersedia sama sekali di kanal resmi DPR. IPC juga telah mengirimkan permintaan informasi publik kepada DPR.



“Kami menerima nota dinas dari DPR berisi link, tetapi link tersebut tidak bisa diakses. Permintaan dokumen Tim Panja pun ditolak,” jelasnya.



IPC menilai proses legislasi UU KSDAHE gagal memenuhi empat aspek partisipasi bermakna yakni Right to Information, Right to be Heard, Right to be Considered, dan Right to be Explained. “Padahal ini ruang untuk melihat apakah masukan stakeholder dipertimbangkan atau tidak,” pungkas Arif.



Uji formil terhadap UU KSDAHE teregister di Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 132/PUU-XXII/2024. Uji formil ini diajukan oleh Koalisi Untuk Konservasi Berkeadilan yang terdiri dari AMAN, Walhi, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA, serta perwakilan Masyarakat Adat Ngkiong, Mikael Ane.