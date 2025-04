Vicky Shu Diperiksa 4 Jam Terkait Kasus First Travel

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Vicky Shu diperiksa selama empat jam sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan pencucian uang PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) di kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Jakarta Pusat. Ia pernah berangkat umrah bersama First Travel sebanyak dua kali.