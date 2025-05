Warga Bogor Gabung ISIS, Ini Temuan MUI

TEMPO.CO, Bogor - Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor belum bisa memastikan warga Bogor yang ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror adalah anggota jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Polisi menangkap Muhammad Amin Mute di Perumahan Legenda Wisata, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.



"Saya baru saja mendapat info penangkapan AM oleh polisi di Cileungsi," kata Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Mukri Aji saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Maret 2015. "Belum bisa dipastikan AM anggota ISIS atau bukan."



Menurut Ketua MUI, anggota ISIS biasanya berpindah-pindah tempat tinggal. Untuk itu, terduga ISIS di Cileungsi belum diketahui warga Kabupaten Bogor atau hanya tinggal sementara. "MUI Kecamatan Cileungsi sudah diminta melakukan pengecekan."



Info yang diperoleh MUI, Mukri mengatakan, Muhamad Amin Mude berusia 38 tahun. Amin ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Mabes Polri dan anggota Polda Metro Jaya di rumahnya di Legenda Wisata. Amin diduga berperan sebagai fasilitator relawan ISIS.



"Tapi belum begitu jelas sejauh mana keterlibatannya," Mukri menjelaskan. "Karena selama ini kami belum mendeteksi ada anggota ISIS di Bogor."



Karena sudah ada indikasi jaringan ISIS di Bogor, Mukri mengatakan, MUI Kabupaten Bogor meminta seluruh MUI kecamatan dan MUI desa melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta kepolisian setempat.



"Harus diwaspadai pergerakan ISIS. Anggota mereka biasanya warga pendatang dan mengaku ustad," kata Mukri. "Sejauh ini kami belum mendapat informasi ada warga Bogor terlibat ISIS."



ARIHTA U. SURBAKTI