‘Magnificent Toba for The World' di The Apurva Kempinski Bali

Peragaan busana yang menampilkan koleksi indah Torang Sitorus diadakan di The Apurva Kempinski Bali belum lama ini. Bertajuk 'Magnificent Toba for the World', sebanyak 30 koleksi Ulos karya Torang Sitorus dan kebaya karya rekan-rekannya - Junot Hutabarat dan Nila Nasution ditampilkan.

“Kehidupan kita sebagai orang Batak sangat erat kaitannya dengan ulos. Mulai dari kelahiran, pernikahan hingga kematian, ulos adalah bagian besar dari hidup kami,” ujar Torang Sitorus. “Ini benar-benar menarik bagi saya dan saya senang berbagi momen spesial ini dengan The Apurva Kempinski Bali,” kata dia.

Selain sebagai perancang busana, Torang Sitorus dikenal sebagai kolektor ulos terkemuka. Sedikitnya ada 2.000 lembar ulos yang menjadi koleksi Torang. Sebagai seorang keturunan Batak, Torang Sitorus telah mendedikasikan dirinya untuk melestarikan kain tradisional, sekaligus membantu para pengrajin lokal di wilayah tersebut.

Pada tahun 2020, karya ini telah membawanya dinobatkan sebagai salah satu dari 75 ikon prestasi Pancasila. Torang juga telah menerbitkan bukunya tentang Ulos, berjudul “Identity in a Piece of Cloth the Batak Ulos”, di mana dia mencatat 20 tahun perjalanannya tentang keunikan dan cerita dari kain tradisional ini.

Fashion show ini, kata Torang, diadakan sebagai bagian dari kampanye Unity in Diversity atau 'Bhinneka Tunggal Ika', sebuah program yang mengangkat budaya dan warisan dari 7 pulau besar di Indonesia. Sepanjang tahun, identitas budaya seperti praktisi holistik, keragaman kuliner, permainan tradisional serta keahlian tangan dari setiap daerah dikemas dalam rangkaian pengalaman tamu.

Untuk lebih mendukung program tersebut, Torang Sitorus juga ambil bagian dengan menciptakan balutan yang dipakai secara eksklusif oleh Lady in Red The Apurva Kempinski Bali. Lady in Red merupakan ambassador dari Kempinski Hotels, yang ada di setiap hotel Kempinski di berbagai belahan dunia.