INFO TRAVEL - Masa libur menjadi kesempatan para orang tua untuk meluangkan waktu lebih lama bersama keluarga. Mengajak anak-anak menyambangi lokasi-lokasi tertentu menarik menjadi kebahagiaan tersendiri. Lokasi pegunungan boleh jadi tujuan wisata yang tepat karena berbagai aktivitas menyenangkan dapat dilakukan di sana. Bersama si tangguh nan elegan, The All New Pajero Sport, sekeluarga bisa melepas sejenak penat rutinitas sambil menikmati pemandangan terindah di kawasan pegunungan.

Mengendarai kendaraan yang memiliki tenaga tertinggi di kelasnya pasti menanggalkan keraguan ketika harus melintasi area sulit dan menanjak. Terlebih, dengan dukungan transmisi otomatis delapan percepatan yang diusung, All New Mitsubishi Pajero makin menghasilkan performa yang mumpuni untuk lintasan, baik di dalam maupun di luar kota. Ruang kabin interiornya dirancang sangat nyaman dan lega, membuat anak-anak menikmati perjalanan sambil asyik bercengkerama di kursi masing-masing tanpa perlu berdesakan.

All New Mitsubishi Pajero mengusung desain “Dynamic Shield” yang memberi dampak lebih aman, baik untuk kendaraan maupun para penumpangnya. Di samping itu, sisi kemudahan berkendara tidak luput disuguhkan melalui berbagai fitur, seperti electric parking brake dan around-view monitor. Dashboard dan tombol-tombol pengoperasian All New Mitsubishi Pajero pun didesain menawan serta diposisikan sedemikian tepat untuk memudahkan penggunaan. Kendaraan SUV 7-Seater berdesain modern dan elegan ini secara eksplisit mewakili definisi kendaraan tangguh dengan karakter elegan.

Secara keseluruhan, performa yang diberikan All New Mitsubishi Pajero mampu memenuhi ekspektasi. Hasilnya, semua anggota keluarga puas menikmati masa liburan dan menikmati sejuknya hawa pegunungan. Libur panjang akhir pekan lalu menjadi salah satu momen bahagia keluarga dan memberi energi baru untuk menghadapi kembali dinamika kota. (*)