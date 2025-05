Aceh Harus Rebut Best Halal Destination 2016

INFO TRAVEL - Menteri Pariwisata Arief Yahya memuji Reza Pahlevi, Kadispar Provinsi Aceh yang sukses melaunching Aceh International Rapa’I Festival 2016 pada Kamis, 4 Agustus, malam. Peluncuran Rapa’I Festival itu dilangsungkan di Balairung, Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Jakarta.

Acara Rapa’I Festival itu sendiri bakal digelar 26-30 Agustus 2016. ”Diposisikan sebagai Destinasi Halal unggul dalam pentas wisata halal dunia, Aceh harus bersaing. Jadi yang pertama dulu di Indonesia, baru bisa menjadi pemenang di dunia. Aceh harus bisa menjadi brand wisata halal dunia, salah satunya bisa lewat musik Rapa’I ini,” ujar Menpar Arief Yahya.

Dalam launching tersebut ditayangkan video TVC Aceh. Durasinya tidak panjang, tetapi sukses meramu dan merangkum semua keunggulan dan keistimewaan Aceh. Dari wisata bahari, pantai (coastal zone) sudah terwakili dengan hasil shooting kamera drone dengan kualitas gambar yang pas. Bawah lautnya (under water zone) juga ditampilkan dengan manis. Diving berada di ribuan binatang coral, ribuan ikan sirip kuning, belut laut, ikan kecil-kecil warna-warni.

Untuk wisata budaya dan religi, suasana di masjid dan kesenian Tari Saman dan Rapa’I, kendang perkusi khas Aceh. Gaya arsitektural, rumah adat, rumah kayu yang kaya dengan ukiran, busana adat, dan lainnya. Sampai kuliner yang ditampilkan benar-benar memikat. “Daya pikat kuliner Aceh luar biasa. Dari kopi tarik, mie Aceh, dan lainnya. Inilah yang harusnya dipromosikan di mancanegara,” kata Arief Yahya.

Karena itu, Arief yakin, Aceh terus menggenjot wisata halal dan sukses menjadi jawara wisata halal kelas dunia. Tentunya dengan berusaha menjaga destinasi wisata halal dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Aceh.

Arief berharap Aceh bisa memenangkan The Best Halal Tourism In The World, seperti Lombok. ”Dengan meraih the best destinasi halal, kini Lombok okupansi hotelnya di atas 80 persen, wisatawan yang datang hampir 1 juta orang, itu artinya bisa menembus angka pengeluarannya sebesar Rp 13 Triliun, jadi sangat besar pemasukan untuk negara dan masyarakat. Aceh harus bisa melakukan ini di tahun 2016 salah satunya dengan Aceh International Rapa’I Festival 2016 ini,” ujar Menpar.

Melalui kegiatan ini pula, wisatawan yang berkunjung diharapkan merasakan suasana tradisi orang Aceh dalam mengenal Rapa’I yang notabene merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik secara filosofis maupun kultural.

Dalam perhelatan nanti akan memainkan perkusi tradisional Aceh berupa Rapa’i, seperti Rapa’i Pasee, Rapa’i Daboih, Rapa’i Geurimpheng, Rapa’i Pulot, dan Rapa’i Geleng. Peserta dari Aceh akan menampilkan Rapa’i Uroh Deng (Pasee), Rapai Uroh Duk, Rapai Grimpheng, Rapai Geleng, Perkusi Gendang Melayu Tamiang, Seni nandong Simeulu, dan ragam seni tradisi lainnya.

Selain itu akan ditampilkan pula alat musik perkusi etnik dari provinsi lain dan juga dari mancanegara yang pastinya akan menjadi tontonan menarik. Peserta yang sudah memastikan diri China, Thailand, Malaysia, Jepang, dan Iran. Dari dalam negeri kita kedatangan tamu dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Makassar, dan Surabaya.

Kegiatan ini nantinya juga akan mengadakan seminar dan coaching clinic yang dipandu langsung oleh musisi dan perkusian ternama di antaranya, Tompi, Gilang Ramadhan, Steve Thornton, dan Daood Debu. Pemerintah Aceh mengharapkan dengan kegiatan ini mampu menghidupkan aura Aceh. menjadi daerah tujuan wisata halal. (*)

Aceh Harus Rebut Best Halal Destination 2016