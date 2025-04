Apartemen Bukan Rusunawa

INFO NASIONAL - Masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan istilah Rusunami dan Rusunawa. Masalah kebutuhan hunian di masyarakat yang demikian tinggi membuat Pengembang properti membuat Rusunami (rumah susun sederhana milik) bersubsidi, ini untuk masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 4,5 juta.

Sementara bagi masyarakat berpenghasilan Rp 2 juta per bulan, Pemerintah membangun Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Ini memang disediakan untuk rakyat kecil dan biasanya dibangun di lahan bekas permukiman, sekitar kawasan industri serta kampus.

Lalu apa bedanya dengan apartemen?

Kalau melihat definisinya, apartemen adalah tempat tinggal yang terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, toko, parkir dan yang lainnya.

Secara fisik Rusunawa menggunakan bahan material bangunan yang lebih murah dibanding apartemen dan keterbatasan fasilitas yang dimiliki tidak selengkap apartemen. Harga Rusunami atau Rusunawa jauh lebih murah. Seperti sebuah rusunami yang berlokasi di Jakarta Timur harganya per unit dijual Rp 144 juta untuk tipe 33. Dibandingkan dengan apartemen di daerah Jakarta Pusat yang mematok harga Rp1,2 miliar per unitnya. Bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp4,5 juta tentu Rusunami menjadi pilihan.

Namun sekarang pilihan masyarakat semakin banyak dengan dibukanya Apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat. Apartemen yang dibangun oleh Lippo Group itu pada tahap pertama akan dibangun beberapa unit apartemen yang siap huni pada akhir 2018 dengan tipe berbeda-beda, mulai dari tipe Amerika, Eropa, Asia dan Modern.

Yang paling menarik bagi masyarakat adalah harga yang ditawarkan. Apartemen Meikarta membuka harga mulai dari Rp127 juta per unit. Dengan harga seperti itu, beragam kalangan dapat membeli apartemen yang disediakan Meikarta. Dari hitung-hitungan pengembang, apartemen Meikarta juga menawarkan biaya pemeliharan terjangkau hanya Rp5.000 per meter persegi per bulan.

Keistimewaan lain dari Apartemen Meikarta adalah fasilitas yang tengah disiapkan. Segera dibangun shopping mall dan kawasan komersial, rumah sakit, sekolah, hotel, gedung opera,stadion olahraga dan yang sudah jadi adalah Central Park. Mengadopsi taman di tengah kota New York, Central Park Meikarta memiliki luas 100 hektar yang di dalamnya ada danau seluas 25 hektar. Taman tersebut memiliki berbagai tanaman, lengkap dengan kebun binatang mini, jogging track,shelter dan beberapa satwa yang hidup di sekitarnya.

Fasilitas seperti itu akankah Anda dapatkan di Rusunami atau Rusunawa?(*)