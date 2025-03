Astra Resmi Gelar SATU Indonesia Awards ke-16, Ini Syaratnya

INFO NASIONAL - Astra kembali menggelar Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards yang memasuki tahun pelaksanaan ke-16 di 2025, untuk mengapresiasi dan mendukung kontribusi generasi muda Indonesia. Pembukaan rangkaian kegiatan ini ditandai dengan seremoni Kick Off 16th SATU Indonesia Awards 2025 di Menara Astra, pada Jumat, 28 Februari 2025.

Dalam menjaring para pemuda-pemudi inspiratif bangsa, Astra bekerjasama dengan Tempo, Antara, Kumparan, IDN Times dan Young On Top. Pada 2024 jumlah pendaftar SATU Indonesia Awards mencapai 16.775 atau naik 11,8 persen dari 2023.

“Astra percaya bahwa generasi muda adalah pendorong utama perubahan yang sangat diperlukan dalam masyarakat kita," kata Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

Dalam acara Kick-Off 16th SATU Indonesia Awards 2025, Astra juga menghadirkan bincang inspiratif AstraTalks dengan narasumber Juri 16th SATU Indonesia Awards 2025 Dian Sastrowardoyo, Penerima Apresiasi 15th SATU Indonesia Awards 2024 bidang Teknologi Irfan Y. Pratama, serta Head of Brand Communications Astra Yudha Prasetya. Para narasumber berbagi inspirasi serta pengalaman dalam menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat dan sekitarnya.

Head of Corporate Communications Astra International, Boy Kelana Soebroto (kedua kiri) berama jajaran Astra dan para juri dalam acara Astra Kick off 16 th Satu Indonesia Awards, di Menara Astra Jakarta Pusat, pada Jumat, 28 Februari 2025. TEMPO/ Abdul Karim

Dewan juri 16th SATU Indonesia Awards 2025 yakni Prof. Nila Moeloek (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Prof. Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia), Prof. Fasli Jalal (Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta), Ir. Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan), Onno W. Purbo Ph.D. (Pakar Teknologi Informasi), Arif Zulkifli (Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk), Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni & Pendiri Yayasan Dian Sastrowardoyo), Billy Boen (Founder Young On Top), Boy Kelana Soebroto (Head of Corporate Communications Astra), Diah Suran Febrianti (Head of Environment & Social Responsibility Astra), dan Raline Shah (Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital RI).