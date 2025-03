Bale Korpora by BTN Mudahkan Transaksi Nasabah

INFO BISNIS – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan segera meluncurkan layanan Bale Korpora by BTN, sebuah platform terintegrasi untuk bisnis wholesale banking yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi perbankan untuk keperluan usaha.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN, Jasmin mengatakan, layanan Bale Korpora by BTN merupakan bagian dari transformasi digital perseroan yang dapat menyatukan berbagai layanan wholesale BTN, yang sebelumnya tersebar di platform berbeda-beda. Hal ini akan membuat aktivitas transaksi menjadi lebih efisien.

“Nasabah akan merasa lebih mudah dan nyaman mengelola keuangan karena hanya perlu satu kali log-in atau single sign-on melalui Bale Korpora by BTN, untuk menikmati seluruh layanan wholesale BTN tanpa harus berpindah platform,” ujar Jasmin di Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

Jasmin mengatakan, Bale Korpora by BTN menjadi pintu masuk seluruh layanan wholesale BTN, yaitu Cash Management, e-Guarantee, Financial Supply Chain Management, dan lain-lain. Dengan mengakses Bale Korpora by BTN, nasabah institusi dan usaha perorangan yang memiliki giro dapat menikmati layanan berbasis website yang fleksibel untuk digunakan, aman, serta dapat diakses dimana pun dan kapan pun.