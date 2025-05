Bank Jateng : IBA Motivator Para Bank

INFO BISNIS - Bank Jateng, termasuk salah satu bank yang mendapat penghargaan pada malam penganugerahan Indonesia Banking Award (ABA) yang digelar di Hotel Kempinski, Kamis 17 September 2015.

Malam itu Bank Jateng berhasil menyambet katagori sebagai The Best Bank in Retail Banking Services.

Selain Bank Jateng, ada 39 bank lagi yang dipilih dewan juri di antara 118 bank yang saat itu masuk penilaian. Dewan juri terdiri dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School Subarjo Joyosumarto , Direktur Pemasaran Tempo Media Group Toriq Hadad dan Direktur CORE Indonesia Hendri Saparini, memilih 40 bank untuk mendapat penghargaan dalam Indonesia Banking Awards (IBA) 2015.

Dr. Ir.Sri Puryono KS,M.P. Komisaris Bank Jateng mengungkapkan bangga menjadi salah satu bank yang menerima penghargaan ini. “Karena Indonesia Banking Award merupakan ajang penghargaan kepada bank terbaik nasional,” ujarnya. Penghargaan ini menurutnya menjadi penyemangat untuk terus memberikan yang terbaik. Sesuai dengan salah satu misi Bank Jateng guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking.

Bank Jateng terus berupaya meningkatkan kredit usaha produktif dan UMKM. Di mana Kredit UMKM termasuk ke dalam target kredit produktif yang harus disesuaikan oleh perbankan sejak tahun ini hingga berlaku penuh pada 2018 nanti. “Kredit untuk UMKM terus kami tingkatkan agar bisa mencapai aturan BI. Aturan ini sesuai dengan salah satu visi Bank Jateng yaitu mampu menunjang pembangunan daerah yang salah satunya melalui penyaluran kredit pada sektor-sektor produktif,” ungkapnya.

Sementara itu, Windoyo, Corporate Secretary Bank Jateng mengungkapkan hal yang sama bahwa Indonesia Banking Award merupakan ajang penghargaan kepada bank terbaik nasional dan penghargan ini akan memperkuat Visi dan Misi Bank Jateng dalam memperkokoh perekonomian rakyat khususnya mikro, kecil dan menengah. Selain itu penghargaan IBA ini juga menjadi motivator bank. Terutama dalam peningkatan layanan terhadap nasabah sehingga bank berperan aktif dalam menumbuh kembangkan perekonomian daerah.

Kedepannya, Widoyo berharap agar IBA lebih memberikan penilaian yang lebih detail dan hasil penilaian tersebut dapat diberikan kepada setiap pemenang sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja terkait pertumbuhan ekonomi menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Bank yang terus memacu kredit produktifnya ini sampai akhir Desember 2014 total asset yang dimiliki mencapai Rp.35,74 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun ditahun yang sama senilai Rp. 29,41 triliun, naik 17,99 persen dibanding tahun sebelumnya. Bank Jateng kedepannya akan terus berkomitmen menyalurkan dana kredit demi mendukung program kredit usaha produktif.

