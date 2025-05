Bank Jatim Sabet 4 dari 5 Kategori Penghargaan

INFO BISNIS - Indonesia Banking Award (IBA) merupakan ajang penganugrahan kepada bank-bank terbaik di Indonesia. Penghargaan ini telah menginjak tahun ke delapan, dan tahun 2015 ini terdapat 40 bank yang dianggap memiliki kinerja terbaik pada tahun 2014 dari 118 bank yang dinilai.

Ada lima kategori dalam penghargaan ini, dan Bank Jatim adalah salah satu bank yang memperolah penghargaan tersebut. Tidak tanggung-tanggung empat dari lima kategori tersebut berhasil disabet Bank Jatim, yakni The Most Efficient Bank, The Most Reliable Bank, The Best Bank in Digital Services dan The Best Bank in Retail Banking Service.

Berdasarkan laporan keuangan Desember 2014 Bank Jatim berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 1,37 triliun atau naik sebesar 19,27% dibandingkan dengan periode Desember 2013 (YoY).Total aset sebesar Rp37,99 triliun atau naik 14,98 % (YoY). Dana Pihak Ketiga sebesar Rp30,27 triliun atau naik 16,48% (YoY)dan penyaluran kredit sebesar Rp26,19 triliun atau naik 18,61% (YoY).

Bank Jatim yakin kinerjanya di tahun 2015 juga akan cukup baik seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur periode Desember 2014 sebesar 5,90 persen kembali mampu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,00 persen.

Corporate Secretary Bank Jatim Agus Abdullah mengungkapkan rasa syukur dan bangga menerima penghargaan ini. Menurutnya IBA perlu diapresiasi. Ini karena selain pihak independent dan di luar bank, acara penghargaan ini juga memberikan apresiasi bagi bank dengan kinerja terbaik sepanjang tahun. Karena itu , bagi Bank Jatim, penghargaan ini wajib diapresiasi, dipertahankan bahkan ditingkatkan agar Bank Jatim selalu berupaya memberikan kinerja dan layanan yang terus meningkat di masa yang akan datang.

"Penghargaan ini juga merupakan bukti secara nyata akan upaya dan kerja keras semua elemen yang ada di Bank Jatim yang terus memberikan yang terbaik," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan semoga Indonesia Banking Award ini terus berlanjut. Menurutnya IBA dapat memicu industri perbankan untuk memberikan kinerja dan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kedepannya ia berharap penilaian dapat dipertahankan agar tetap objektif dan independen.

