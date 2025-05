Bank Mandiri Catatkan Pertumbuhan Positif di Awal 2025

Selain itu, kredit commercial juga tumbuh baik sepanjang kuartal I 2025 mencapai 21,4 persen yoy atau sebesar Rp296 triliun. Di sisi lain, kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara tahunan naik sebesar Rp11 triliun menjadi Rp136 triliun pada tiga bulan pertama 2025. Realisasi ini mempertegas komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.



Kinerja yang baik tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan yang berkualitas. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) secara bank only dapat dijaga di level 1,01 persen pada Maret 2025. Hal ini juga berdampak pada perbaikan dari sisi biaya kredit atau Cost of Credit (CoC) yang membaik ke level 0,71 persen per Maret 2025, dari periode tahun sebelumnya 0,99 persen.



"Kami terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit, sekaligus mengoptimalkan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan seiring dengan percepatan ekspansi di berbagai sektor," tegas Darmawan.



Selanjutnya, penguatan manajemen risiko juga merupakan bagian penting dari strategi ekspansi. Tercatat, NPL coverage ratio Bank Mandiri secara bank only terjaga di level 299 persen. Hal ini mencerminkan ketahanan finansial yang kuat dalam mengantisipasi risiko kredit. Menurut Darmawan, penguatan manajemen risiko menjadi fondasi utama untuk memastikan pertumbuhan Bank Mandiri tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.