Bank Mandiri Sabet Tiga Penghargaan Global Bergengsi, Kukuhkan Dominasi Digital

INFO BISNIS – Bank Mandiri meraih penghargaan sebagai Best Trade Finance Provider in Indonesia dalam ajang 25th Best Trade Provider yang diselenggarakan oleh Global Finance. Pengakuan ini semakin mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin dalam layanan trade finance di Indonesia.

Tak hanya itu, bank berlogo pita emas ini juga mendapatkan apresiasi di ajang The Asset Triple A – Digital Awards, dengan meraih penghargaan Digital Bank of the Year dan Best Corporate Payment Project. Prestasi ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan inovasi digital terbaik bagi nasabah korporasi.

Penghargaan ini, kata Direktur Information Technology Bank Mandiri, Timothy Utama, merupakan bukti nyata dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi digital yang inovatif dan efisien, khususnya di sektor trade finance dan transaksi digital. Selain itu, pencapaian ini juga mencerminkan dedikasi Bank Mandiri dalam memperluas ekosistem bisnis serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

“Dorongan kuat terhadap transformasi digital di berbagai perusahaan telah meningkatkan permintaan nasabah akan layanan keuangan digital yang terintegrasi. Melalui Kopra by Mandiri, nasabah Trade Finance dapat dengan mudah mengelola informasi transaksi dan laporan secara terpadu dalam satu platform,” kata Timothy dalam keterangan resminya, Senin, 24 Maret 2025.

Nasabah korporasi dapat memanfaatkan Kopra by Mandiri untuk berbagai layanan Trade Finance, mulai dari penerbitan dan penerimaan Letter of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Standby Letter of Credit (SBLC), serta bank garansi, termasuk verifikasi warkat Bank Garansi.

Selain itu, nasabah dapat dengan mudah memverifikasi keaslian dokumen Trade Finance dengan melakukan scan QR pada dokumen bank garansi, yang akan menampilkan informasi terkait dokumen tersebut. Bahkan, pengguna Kopra by Mandiri juga dapat mengakses pembiayaan transaksi perdagangan secara daring, menjadikan proses transaksi lebih cepat, efisien, dan aman.

“Kami terus berupaya meningkatkan layanan dengan mengedepankan strategi beyond lending guna memberikan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah wholesale. Melalui transformasi digital, kami menghadirkan solusi terbaik untuk mendukung kebutuhan nasabah. Langkah ini kami lakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis nasabah,” ujar dia.

Inovasi tersebut pun berbuah manis, Kopra by Mandiri telah mengelola transaksi senilai Rp 22.700 triliun dengan pertumbuhan volume transaksi sebesar 17% YoY, dengan frekuensi mencapai 1,3 miliar transaksi, naik 21 persen secara YoY. Platform ini terus dikembangkan untuk memberikan layanan yang lebih luas kepada segmen korporasi dan bisnis dengan berbagai fitur yang semakin terintegrasi.

Tak hanya bagi nasabah wholesale, Bank Mandiri juga memperkuat layanan perbankan, transaksi, dan beyond banking bagi nasabah retail melalui SuperApps Livin’ by Mandiri. Layanan SuperApps ini telah melakukan berbagai tambahan fitur teranyar diantaranya Livin’ Auto, Livin’ Investasi, dan Livin’ Loyalty.

Hingga akhir tahun 2024, jumlah pengguna Livin’ by Mandiri telah menembus 29,3 juta dengan frekuensi transaksi mencapai 3,9 miliar transaksi atau tumbuh 38% secara tahunan. Transaksi tersebut berhasil menyumbangkan pendapatan berbasis komisi atau fee based income yang tumbuh 6,20% yoy mencapai Rp 2,62 triliun.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh tim Bank Mandiri, serta kepercayaan yang diberikan oleh para nasabah. Kami akan terus berinovasi dan menghadirkan layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan nasabah,” kata Timothy.