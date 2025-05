BBJF Siap Meriahkan Pantai Boom Banyuwangi

INFO TRAVEL - Usaha pemerintah Banyuwangi menjadikan kawasannya menjadi tujuan wisata menuai pujian. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang tidak berhenti menyiptakan sensasi pariwisata mengundang turis mampir.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan Banyuwangi Beach Jazz Festival (BBJF) yang diselenggarakan pada 13 Agustus 2016 di Pantai Boom. BBJF akan mengkolaborasikan secara unik musik daerah dan sentuhan jazz kontemporer.

Arief percaya jika BBJF adalah salah satu event yang patut dikunjungi. Apalagi, perjalanan ke Banyuwangi tidak sulit dan mudah ditempuh, terutama dari Jakarta dengan satu kali penerbangan.

Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi MY Bramuda menjamin para penonton tidak akan kecewa jika menghadiri ajang konser yang bertema Jazz Rise and The Next ini. Panggung BBJF akan dibangun berlatar keindahan Pantai Boom. Pantai ini dipilih karena memiliki histori menjadi lokasi mengangkut hasil bumi pada masa kolonial.

Di lokasi pantai yang luas itu, dia yakin banyak penonton yang akan hadir karena lokasi di pusat kota dan mudah dijangkau wisatawan dan terkenal karena kerap menjadi lokasi panggung beberapa event termasuk Festival Gandrung Sewu. Selain itu, Pantai Boom wajib dikunjungi karena akan ada penyanyi Raisa, Tulus, Rizky Febrian, White Shoes and The Couples Company, Bunglon, dan Barsena. Untuk mendengar alunan musik dan menyaksikan idolanya, para penonton dapat memilih harga tiket mulai Rp300 ribu hingga Rp2 juta.

“Musik adalah cara yang paling efektif untuk mengenalkan destinasi wisata. Upaya lainnya yakni mengemas objek wisata itu menjadi menarik untuk didatangi wisatawan,” kata Bram.

BBJF digelar tidak hanya untuk mendukung perkembangan musik jazz di Banyuwangi, tetapi juga ingin melahirkan wadah apresiasi bakat bagi anak-anak muda.

Upaya Banyuwangi mengenalkan kawasannya di dunia luar semakin sering. Kawasan yang disebut sebagai Sunrise of Java itu sudah menghebohkan Ijen Summer Jazz, Sabtu, 30 Juli lalu. Event Ijen Summer Jazz 2016 yang digelar di Jiwa Jawa Resort, Kecamatan Licin itu sukses menghadirkan panorama dan keindahan Gunung Ijen bersama artis top seperti Syaharani & Queenfireworks (ESQI:EF) serta Nita Aartsen. Kapasitas venue hanya 300 tempat duduk, pengunjung diajak merasakan menikmati hiburan musik jazz dan budaya dengan cara tak biasa.

Acara dikemas dengan konsep keakraban. Tidak ada jarak antara penonton dengan penyanyi. Suasana juga semakin mendalam dengan latar pemandangan volkano Ijen yang menawan. Keempat gunung sekaligus, yakni Merapi, Raung, Ranti, dan Suket tampak di kejauhan. (*)