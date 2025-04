Bisnis Cleaning Service Apartemen Akan Menjulang

INFO NASIONAL - Jasa kebersihan atau sering disebut cleaning service merupakan jasa yang bukan hanya dibutuhkan oleh korporasi, tapi juga rumah, apartemen dan lainnya. Bahkan di negara-negara Eropa dan Amerika, jasa cleaning service sudah sampai melayani kebutuhan perumahan.

Jasa yang ditawarkan bisa berupa paket kebersihan lengkap, rumah atau apartemen konsumen dibersihkan secara total termasuk semua furniture. Ada juga jasa per item, misalnya khusus pencucian lantai atau dinding spesifik, pencucian lantai karpet (shampong carpet), lantai granit, marmer, teraso, lantai keramik, lantai kayu, batu alam, vinyl, poles marmer, granit, teraso, kristalisasi marmer/teraso, cuci sofa (wet & dry vacuuming), termite control, fogging service (pengasapan).

Untuk membersihkan itu semua perlu menggunakan peralatan khusus dan atau larutan pembersih yang sesuai. Cara menggunakan peralatan dan larutan pembersih juga memerlukan keterampilan. Maka harus disiapkan tenaga yang terlatih. Tenaga terlatih ini juga harus jujur karena khusus untuk membersihkan apartemen maka kepercayaan total diberikan kepada mereka.

Lalu untuk tarif harga cleaning service bisa ditentukan sendiri dengan menghitung biaya per meter persegi. Kalau unitnya punya furnitur yang banyak, biaya Rp. 10.000,-/meter2 . Tapi kalau furnitur sedikit, bisa lebih murah semisal Rp. 7.000,-/meter2. Tarif juga dapat diberlakukan per jam seperti Rp 50 ribu per jam. Agar kompetitif, harga sebaiknya ditetapkan setelah melihat harga dari usaha sejenis yang sudah ada, sehingga harga yang ditawarkan masih kompetitif dan tidak kemahalan.

Sebagai gambaran coba dibuat rincian pembiayaan perbulan sebuah usaha clening service, semisal biaya listrik Rp 500 ribu, Gaji karyawan 5 orang Rp 12 juta, Perawatan alat Rp1,5 juta, sehingga total biaya per bulan Rp 14 juta. Asumsikan dalam satu bulan bisa melayani 30 klien, maka dengan harga minimal 1 juta per unit, maka omset total perbulan adalah sebesar Rp 30 juta. Dengan pengeluaran perbulan sebesar Rp. 14juta, maka masih bisa menerima laba bersih sebesar 16 jutaan setiap bulannya.

Lippo Group tengah membangun kota baru Meikarta yang punya desain, infrastruktur berskala internasional dengan hunian berbentuk apartemen. Meikarta akan jadi kota terindah dan terlengkap di Asia Tenggara. Di tahap pertama dibangun apartemen sebanyak 200 ribu unit apartemen yang siap huni pada akhir tahun 2018. Kalau satu unit dihuni dua orang akhir tahun depan Meikarta dapat dihuni sekitar 400 ribu penduduk.

Ratusan ribu unit apartemen tersebut tentunya membutuhkan jasa kebersihan. Ini merupakan sebuah peluang ekonomi besar untuk membuka jasa cleaning service di Meikarta.(*)